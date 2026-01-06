Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amazon-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 06.01.2023 wurde das Amazon-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Amazon-Papiers betrug an diesem Tag 86,08 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Amazon-Aktie investiert hat, hat nun 11,617 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.01.2026 auf 233,06 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 707,48 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 170,75 Prozent.

Am Markt war Amazon jüngst 2,42 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at