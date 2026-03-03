Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Amazon-Investition? 03.03.2026 16:05:13

Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amazon-Aktie gebracht.

Amazon-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Amazon-Anteile an diesem Tag bei 94,90 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Amazon-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,054 Amazon-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 02.03.2026 auf 208,39 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 219,59 USD wert. Mit einer Performance von +119,59 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Amazon-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,22 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: pianodiaphragm / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazon

mehr Nachrichten