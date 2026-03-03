Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amazon-Aktie gebracht.

Amazon-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Amazon-Anteile an diesem Tag bei 94,90 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Amazon-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,054 Amazon-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 02.03.2026 auf 208,39 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 219,59 USD wert. Mit einer Performance von +119,59 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Amazon-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,22 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at