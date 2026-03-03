Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Profitable Amazon-Investition?
|
03.03.2026 16:05:13
Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 3 Jahren eingebracht
Amazon-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Amazon-Anteile an diesem Tag bei 94,90 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Amazon-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,054 Amazon-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 02.03.2026 auf 208,39 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 219,59 USD wert. Mit einer Performance von +119,59 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle Amazon-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,22 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: pianodiaphragm / Shutterstock.com
Nachrichten zu Amazon
|
16:05
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.03.26
|Amazon-Aktie nach AWS-Störung in Rot: Zusammenhang mit Nahost-Eskalation denkbar (finanzen.at)
|
26.02.26
|Dow Jones-Handel aktuell: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
26.02.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones leichter (finanzen.at)
|
25.02.26
|Amazon AI lab chief to depart amid leadership shake-up (Financial Times)
|
24.02.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
24.02.26