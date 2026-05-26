Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Lohnender Amazon-Einstieg?
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26.05.2026 16:03:55
Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 3 Jahren eingebracht
Am 26.05.2023 wurde die Amazon-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Amazon-Aktie an diesem Tag 120,11 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Amazon-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,833 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.05.2026 221,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 266,32 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 121,73 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Amazon betrug jüngst 2,86 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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