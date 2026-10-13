Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Amazon-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Amazon-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Amazon-Aktie bei 129,79 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Amazon-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 77,048 Amazon-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Amazon-Aktie auf 259,53 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 996,15 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 19 996,15 USD entspricht einer Performance von +99,96 Prozent.

Amazon war somit zuletzt am Markt 2,83 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at