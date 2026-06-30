Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Amazon-Investment gewesen.

Amazon-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Amazon-Aktie betrug an diesem Tag 172,01 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 58,137 Amazon-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 960,98 USD, da sich der Wert eines Amazon-Anteils am 29.06.2026 auf 240,14 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 39,61 Prozent gleich.

Der Marktwert von Amazon betrug jüngst 2,50 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at