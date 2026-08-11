Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amazon-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Amazon-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 221,30 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 45,188 Amazon-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.08.2026 auf 278,09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 566,20 USD wert. Mit einer Performance von +25,66 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Amazon betrug jüngst 2,96 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at