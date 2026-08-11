Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Profitables Amazon-Investment?
|
11.08.2026 16:03:48
Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Amazon-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 221,30 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 45,188 Amazon-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.08.2026 auf 278,09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 566,20 USD wert. Mit einer Performance von +25,66 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Amazon betrug jüngst 2,96 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Nachrichten zu Amazon
|
11.08.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
11.08.26
|Schwacher Handel: Dow Jones am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
11.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
11.08.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
10.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
10.08.26
|Montagshandel in New York: Dow Jones schwächelt mittags (finanzen.at)
|
10.08.26
|Amazon-Aktie: Neue KI-Kooperation mit Pharmakonzern Novo Nordisk (Dow Jones)
|
09.08.26
|Amazon, SpaceX und Lucid: Warum der Cashflow zum Börsenfaktor wird (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|236,00
|-2,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich mit Verlusten -- ATX geht etwas stärker in den Feierabend -- DAX beendet Handel nach Rekord fester -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag mit einem kleinen Plus. Unterdessen verbuchte der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.