Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Amazon-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 08.09.2025 wurde die Amazon-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Amazon-Anteile an diesem Tag 235,84 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,424 Amazon-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 109,61 USD, da sich der Wert eines Amazon-Papiers am 04.09.2026 auf 258,51 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 9,61 Prozent.

Der Börsenwert von Amazon belief sich jüngst auf 2,79 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at