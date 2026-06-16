Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Amazon-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurden Amazon-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 216,10 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,463 Amazon-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 113,85 USD, da sich der Wert einer Amazon-Aktie am 15.06.2026 auf 246,02 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +13,85 Prozent.

Amazon wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,57 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at