Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Amazon-Performance
|
16.06.2026 16:03:48
Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden Amazon-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 216,10 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,463 Amazon-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 113,85 USD, da sich der Wert einer Amazon-Aktie am 15.06.2026 auf 246,02 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +13,85 Prozent.
Amazon wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,57 Bio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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