Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amazon von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Amazon-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Amazon-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 27,97 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 357,500 Amazon-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 75 697,13 USD, da sich der Wert eines Amazon-Anteils am 16.03.2026 auf 211,74 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 656,97 Prozent gleich.

Insgesamt war Amazon zuletzt 2,28 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at