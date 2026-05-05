Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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Profitable Amazon-Anlage? 05.05.2026 16:04:07

Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amazon von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amazon von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Amazon eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Amazon-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 163,53 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Amazon-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,612 Amazon-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 166,36 USD, da sich der Wert eines Amazon-Anteils am 04.05.2026 auf 272,05 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 66,36 Prozent.

Am Markt war Amazon jüngst 2,89 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Sundry Photography / Shutterstock.com

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