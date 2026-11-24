Das wäre der Gewinn bei einem frühen Amazon-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Amazon-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Amazon-Anteile bei 39,01 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Amazon-Aktie investiert, befänden sich nun 256,371 Amazon-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Amazon-Anteile wären am 23.11.2026 65 474,54 USD wert, da der Schlussstand 255,39 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 554,75 Prozent gleich.

Insgesamt war Amazon zuletzt 2,69 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at