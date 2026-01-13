Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amazon von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Amazon-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 158,29 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Amazon-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 63,173 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 570,35 USD, da sich der Wert eines Amazon-Papiers am 12.01.2026 auf 246,47 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 55,70 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Amazon eine Marktkapitalisierung von 2,64 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at