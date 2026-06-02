Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Amazon-Anlage im Blick
|
02.06.2026 16:04:01
Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amazon von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurden Amazon-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Amazon-Aktie betrug an diesem Tag 161,70 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Amazon-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,184 Amazon-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Amazon-Aktie auf 261,26 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 615,71 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 61,57 Prozent zugenommen.
Der Amazon-Wert an der Börse wurde auf 2,91 Bio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Benny Marty / Shutterstock.com
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