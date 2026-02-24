Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Amazon von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Amazon-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Amazon-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 212,71 USD wert. Bei einem Amazon-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 47,012 Amazon-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.02.2026 auf 205,27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 650,23 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -3,50 Prozent.

Der Börsenwert von Amazon belief sich zuletzt auf 2,20 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at