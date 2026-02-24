Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Frühes Investment
|
24.02.2026 16:05:19
Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Amazon von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Amazon-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 212,71 USD wert. Bei einem Amazon-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 47,012 Amazon-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.02.2026 auf 205,27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 650,23 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -3,50 Prozent.
Der Börsenwert von Amazon belief sich zuletzt auf 2,20 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Nachrichten zu Amazon
|
20.02.26
|Börse New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.02.26
|Optimismus in New York: Dow Jones mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
20.02.26