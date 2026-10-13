American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
|Profitabler American Express-Einstieg?
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13.10.2026 16:03:59
Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem American Express-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das American Express-Papier bei 168,72 USD. Bei einem American Express-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,593 American Express-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.10.2026 184,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 311,53 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +84,64 Prozent.
Der American Express-Wert an der Börse wurde auf 208,20 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
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