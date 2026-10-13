American Express Aktie

American Express für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850226 / ISIN: US0258161092

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Profitabler American Express-Einstieg? 13.10.2026 16:03:59

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in American Express gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem American Express-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das American Express-Papier bei 168,72 USD. Bei einem American Express-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,593 American Express-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.10.2026 184,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 311,53 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +84,64 Prozent.

Der American Express-Wert an der Börse wurde auf 208,20 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

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