American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
|Frühes Investment
|
03.03.2026 16:05:13
Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
American Express-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das American Express-Papier bei 142,59 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Express-Aktie investiert, befänden sich nun 7,013 American Express-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 156,04 USD, da sich der Wert einer American Express-Aktie am 02.03.2026 auf 307,43 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 115,60 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für American Express eine Börsenbewertung in Höhe von 209,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
