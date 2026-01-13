Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren American Express-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das American Express-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 62,85 USD. Bei einem American Express-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,591 American Express-Aktien. Die gehaltenen American Express-Anteile wären am 12.01.2026 572,14 USD wert, da der Schlussstand 359,59 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 472,14 Prozent gesteigert.

American Express markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 258,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at