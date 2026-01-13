American Express Aktie

Langfristige Investition 13.01.2026 16:04:20

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 10 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren American Express-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das American Express-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 62,85 USD. Bei einem American Express-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,591 American Express-Aktien. Die gehaltenen American Express-Anteile wären am 12.01.2026 572,14 USD wert, da der Schlussstand 359,59 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 472,14 Prozent gesteigert.

American Express markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 258,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Plus -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen mehrheitlich fester -- Nikkei überspringt erstmals 54.000-Punkte-Marke
Der heimische Aktienmarkt verbucht zur Wochenmitte Gewinne. Der DAX tendiert seitwärts. An den Börsen in Fernost geht es am Mittwoch mehrheitlich bergauf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

