American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
|Frühe Investition
|
03.11.2026 16:03:57
Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das American Express-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das American Express-Papier an diesem Tag 152,76 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das American Express-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,655 American Express-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 214,70 USD, da sich der Wert einer American Express-Aktie am 02.11.2026 auf 327,98 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 114,70 Prozent angezogen.
American Express wurde jüngst mit einem Börsenwert von 213,88 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Nada`s Images / Shutterstock.com
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