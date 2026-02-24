American Express Aktie
24.02.2026 16:05:19
Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 3 Jahren eingefahren
Am 24.02.2023 wurde die American Express-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das American Express-Papier an diesem Tag 174,25 USD wert. Bei einem American Express-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,574 American Express-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 321,24 USD gerechnet, wäre die Investition nun 184,36 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 84,36 Prozent erhöht.
American Express erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 220,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
