American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
|American Express-Anlage
|
08.09.2026 16:03:50
Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 3 Jahren eingefahren
Die American Express-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 157,43 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die American Express-Aktie investierten, hätten nun 6,352 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 071,78 USD, da sich der Wert eines American Express-Anteils am 04.09.2026 auf 326,16 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 107,18 Prozent vermehrt.
American Express erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 220,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gordon Bell / Shutterstock.com
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