Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in American Express-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die American Express-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 157,43 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die American Express-Aktie investierten, hätten nun 6,352 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 071,78 USD, da sich der Wert eines American Express-Anteils am 04.09.2026 auf 326,16 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 107,18 Prozent vermehrt.

American Express erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 220,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at