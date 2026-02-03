American Express Aktie

WKN: 850226 / ISIN: US0258161092

Profitables American Express-Investment? 03.02.2026 16:04:06

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die American Express-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das American Express-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 120,44 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das American Express-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,830 American Express-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 292,95 USD, da sich der Wert eines American Express-Papiers am 02.02.2026 auf 352,83 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 192,95 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von American Express bezifferte sich zuletzt auf 242,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

