American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
|Langfristige Anlage
|
12.05.2026 16:04:01
Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die American Express-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 298,92 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 33,454 American Express-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des American Express-Papiers auf 312,32 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 448,28 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 4,48 Prozent angezogen.
American Express erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 215,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gordon Bell / Shutterstock.com
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