American Express Aktie

American Express für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850226 / ISIN: US0258161092

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Lukrative American Express-Investition? 09.06.2026 16:03:50

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in American Express-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

American Express-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 301,56 USD wert. Bei einem American Express-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,332 American Express-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.06.2026 103,56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 312,30 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +3,56 Prozent.

Zuletzt ergab sich für American Express eine Börsenbewertung in Höhe von 212,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gordon Bell / Shutterstock.com

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