American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
|Lukrative American Express-Investition?
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09.06.2026 16:03:50
Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor einem Jahr eingebracht
American Express-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 301,56 USD wert. Bei einem American Express-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,332 American Express-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.06.2026 103,56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 312,30 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +3,56 Prozent.
Zuletzt ergab sich für American Express eine Börsenbewertung in Höhe von 212,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gordon Bell / Shutterstock.com
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