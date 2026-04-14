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American Express Aktie

American Express für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850226 / ISIN: US0258161092

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Langfristige Investition 14.04.2026 16:03:52

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor einem Jahr eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in American Express gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades American Express-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 255,38 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,916 American Express-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 13.04.2026 auf 323,82 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 267,99 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 26,80 Prozent angewachsen.

American Express erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 215,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

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