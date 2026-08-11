American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
|American Express-Investition
|
11.08.2026 16:03:48
Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Express-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der American Express-Aktie statt. Zum Handelsende stand die American Express-Aktie an diesem Tag bei 165,27 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,605 American Express-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der American Express-Aktie auf 338,86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 205,03 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 105,03 Prozent erhöht.
Der Marktwert von American Express betrug jüngst 230,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
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