Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Express-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen American Express-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das American Express-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 322,73 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,099 American Express-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des American Express-Papiers auf 356,03 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 103,18 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 10,32 Prozent gesteigert.

American Express wurde jüngst mit einem Börsenwert von 240,36 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at