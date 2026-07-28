Mehr als Raketen: Fokus auf Unternehmen der Space Economy. Hier mehr erfahren! -W-

American Express Aktie

American Express für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850226 / ISIN: US0258161092

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
American Express-Investition 28.07.2026 16:03:50

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in American Express von vor 10 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in American Express von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen American Express-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 28.07.2016 wurde die American Express-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 64,79 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15,434 American Express-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 27.07.2026 auf 335,39 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 176,57 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 417,66 Prozent vermehrt.

American Express wurde am Markt mit 222,63 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Nada`s Images / Shutterstock.com

Nachrichten zu American Express Co.

mehr Nachrichten