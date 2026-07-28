Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in American Express von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen American Express-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 28.07.2016 wurde die American Express-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 64,79 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15,434 American Express-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 27.07.2026 auf 335,39 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 176,57 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 417,66 Prozent vermehrt.

American Express wurde am Markt mit 222,63 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at