American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
|Rentable American Express-Anlage?
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16.06.2026 16:03:48
Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in American Express von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der American Express-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 172,21 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die American Express-Aktie investierten, hätten nun 5,807 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 15.06.2026 auf 335,38 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 947,51 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 94,75 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für American Express eine Börsenbewertung in Höhe von 222,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
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