American Express Aktie

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WKN: 850226 / ISIN: US0258161092

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Lukrative American Express-Anlage? 10.11.2026 16:03:50

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in American Express von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in American Express von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in American Express-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 10.11.2021 wurde das American Express-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 181,39 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,513 American Express-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 787,92 USD, da sich der Wert eines American Express-Anteils am 09.11.2026 auf 324,31 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 78,79 Prozent angezogen.

American Express wurde am Markt mit 214,07 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Nada`s Images / Shutterstock.com

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