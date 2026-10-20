Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Express von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in American Express-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das American Express-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 66,78 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die American Express-Aktie investierten, hätten nun 14,975 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des American Express-Papiers auf 316,41 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 738,10 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 373,81 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von American Express betrug jüngst 211,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at