American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
|American Express-Investmentbeispiel
|
24.03.2026 16:04:04
Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Express von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das American Express-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die American Express-Aktie an diesem Tag bei 159,78 USD. Bei einem American Express-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,259 American Express-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 301,91 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 889,54 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 88,95 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von American Express betrug jüngst 207,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Nada`s Images / Shutterstock.com
Nachrichten zu American Express Co.
|
17.03.26
|Optimismus in New York: Dow Jones steigt (finanzen.at)
|
17.03.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
17.03.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Express von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
17.03.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
16.03.26
|Aufschläge in New York: Börsianer lassen Dow Jones schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
16.03.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
16.03.26
|Gewinne in New York: Dow Jones-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
16.03.26