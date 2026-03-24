American Express Aktie

American Express für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850226 / ISIN: US0258161092

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American Express-Investmentbeispiel 24.03.2026 16:04:04

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Express von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Express von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen American Express-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das American Express-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die American Express-Aktie an diesem Tag bei 159,78 USD. Bei einem American Express-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,259 American Express-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 301,91 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 889,54 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 88,95 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von American Express betrug jüngst 207,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Nada`s Images / Shutterstock.com

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