American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
|Frühes Investment
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17.03.2026 16:04:01
Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Express von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der American Express-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das American Express-Papier bei 264,38 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,378 American Express-Aktien. Die gehaltenen American Express-Papiere wären am 16.03.2026 112,79 USD wert, da der Schlussstand 298,20 USD betrug. Damit wäre die Investition um 12,79 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von American Express belief sich jüngst auf 205,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
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