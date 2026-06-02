Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Express-Investment von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die American Express-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der American Express-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die American Express-Anteile bei 66,41 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 150,580 American Express-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 47 212,77 USD, da sich der Wert eines American Express-Anteils am 01.06.2026 auf 313,54 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 372,13 Prozent.

Jüngst verzeichnete American Express eine Marktkapitalisierung von 215,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at