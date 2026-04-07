Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Express von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in American Express gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden American Express-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 58,86 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,699 American Express-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 06.04.2026 auf 305,73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 519,42 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +419,42 Prozent.

Zuletzt ergab sich für American Express eine Börsenbewertung in Höhe von 206,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at