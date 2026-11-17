American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
|American Express-Investition im Blick
|
17.11.2026 16:03:45
Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Express von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem American Express-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die American Express-Aktie bei 71,78 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die American Express-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 139,315 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 16.11.2026 auf 319,05 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 44 448,31 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 344,48 Prozent gleich.
Alle American Express-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 214,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gordon Bell / Shutterstock.com
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