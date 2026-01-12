Amgen Aktie

Amgen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867900 / ISIN: US0311621009

Rentable Amgen-Anlage? 12.01.2026 16:03:35

Dow Jones 30 Industrial-Papier Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amgen-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Amgen-Aktien verdienen können.

Die Amgen-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Amgen-Papiers betrug an diesem Tag 270,92 USD. Bei einem Amgen-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 36,911 Amgen-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Amgen-Papiers auf 326,10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 036,76 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 20,37 Prozent.

Am Markt war Amgen jüngst 175,45 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Amgen Inc.

Analysen zu Amgen Inc.

