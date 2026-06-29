Dow Jones 30 Industrial-Papier Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amgen-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Amgen eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Amgen-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Amgen-Papier bei 221,16 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die Amgen-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 45,216 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 202,30 USD, da sich der Wert eines Amgen-Anteils am 26.06.2026 auf 358,33 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 16 202,30 USD, was einer positiven Performance von 62,02 Prozent entspricht.

Amgen wurde am Markt mit 193,38 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at