Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
|Amgen-Performance
|
28.09.2026 16:03:46
Dow Jones 30 Industrial-Papier Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amgen-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 28.09.2021 wurde das Amgen-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 212,27 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,471 Amgen-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 195,32 USD, da sich der Wert einer Amgen-Aktie am 25.09.2026 auf 414,61 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 95,32 Prozent.
Zuletzt verbuchte Amgen einen Börsenwert von 223,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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