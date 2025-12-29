Amgen Aktie

WKN: 867900 / ISIN: US0311621009

Performance im Blick 29.12.2025 16:03:55

Dow Jones 30 Industrial-Papier Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amgen von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Amgen-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Amgen-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 164,44 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Amgen-Aktie investiert hat, hat nun 6,081 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 26.12.2025 auf 332,93 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 024,63 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 102,46 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Amgen belief sich jüngst auf 179,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

