Lukrative Amgen-Anlage? 26.01.2026 16:04:25

Dow Jones 30 Industrial-Papier Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amgen von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Amgen-Investment gewesen.

Am 26.01.2016 wurde die Amgen-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Amgen-Aktie bei 153,78 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,503 Amgen-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 241,84 USD, da sich der Wert einer Amgen-Aktie am 23.01.2026 auf 344,75 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +124,18 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Amgen belief sich zuletzt auf 186,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

