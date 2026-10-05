Dow Jones 30 Industrial-Papier Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amgen von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurden Amgen-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Amgen-Anteile an diesem Tag bei 167,24 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Amgen-Aktie investiert, befänden sich nun 5,979 Amgen-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Amgen-Papiers auf 403,04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 409,95 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 140,99 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Amgen betrug jüngst 218,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at