Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
|Lohnendes Amgen-Investment?
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20.04.2026 16:03:35
Dow Jones 30 Industrial-Papier Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amgen von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Amgen-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 162,76 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Amgen-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,144 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Amgen-Aktie auf 355,30 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 182,97 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 118,30 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Amgen belief sich jüngst auf 191,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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