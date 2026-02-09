Dow Jones 30 Industrial-Papier Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amgen von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amgen-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Amgen-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Amgen-Anteile bei 240,00 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Amgen-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,417 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 160,13 USD, da sich der Wert einer Amgen-Aktie am 06.02.2026 auf 384,32 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +60,13 Prozent.

Der Amgen-Wert an der Börse wurde auf 208,08 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at