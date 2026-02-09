Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
|Rentable Amgen-Investition?
|
09.02.2026 16:04:20
Dow Jones 30 Industrial-Papier Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amgen von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Amgen-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Amgen-Anteile bei 240,00 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Amgen-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,417 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 160,13 USD, da sich der Wert einer Amgen-Aktie am 06.02.2026 auf 384,32 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +60,13 Prozent.
Der Amgen-Wert an der Börse wurde auf 208,08 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Amgen Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Amgen Inc.
|315,15
|-2,78%
