Dow Jones 30 Industrial-Papier Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amgen von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Amgen-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 21.09.2023 wurden Amgen-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Amgen-Papier an diesem Tag 269,41 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Amgen-Aktie investierten, hätten nun 37,118 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 385,65 USD gerechnet, wäre die Investition nun 14 314,61 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +43,15 Prozent.

Amgen markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 208,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at