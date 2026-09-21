Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
|Frühe Anlage
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21.09.2026 16:03:48
Dow Jones 30 Industrial-Papier Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amgen von vor 3 Jahren eingebracht
Am 21.09.2023 wurden Amgen-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Amgen-Papier an diesem Tag 269,41 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Amgen-Aktie investierten, hätten nun 37,118 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 385,65 USD gerechnet, wäre die Investition nun 14 314,61 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +43,15 Prozent.
Amgen markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 208,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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