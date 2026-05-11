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Amgen Aktie

Amgen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867900 / ISIN: US0311621009

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Amgen-Anlage im Blick 11.05.2026 16:03:54

Dow Jones 30 Industrial-Papier Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amgen von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Amgen eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Amgen-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Amgen-Anteile betrug an diesem Tag 252,30 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Amgen-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,964 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 314,70 USD, da sich der Wert eines Amgen-Anteils am 08.05.2026 auf 331,70 USD belief. Damit wäre die Investition um 31,47 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Amgen eine Börsenbewertung in Höhe von 179,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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