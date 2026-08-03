Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
|Profitable Amgen-Anlage?
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03.08.2026 16:03:30
Dow Jones 30 Industrial-Papier Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amgen von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Amgen-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 244,08 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 4,097 Amgen-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 31.07.2026 auf 385,16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 578,01 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 57,80 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Amgen belief sich zuletzt auf 207,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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