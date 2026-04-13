Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
|Amgen-Anlage
|
13.04.2026 16:04:25
Dow Jones 30 Industrial-Papier Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amgen von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde die Amgen-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Amgen-Papier an diesem Tag bei 249,95 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Amgen-Aktie investiert hat, hat nun 0,400 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.04.2026 140,44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 351,02 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 40,44 Prozent angezogen.
Amgen war somit zuletzt am Markt 189,39 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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