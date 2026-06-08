Dow Jones 30 Industrial-Papier Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amgen von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Amgen-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde die Amgen-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Amgen-Anteile bei 236,82 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Amgen-Aktie investiert hat, hat nun 42,226 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 349,58 USD gerechnet, wäre die Investition nun 14 761,42 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +47,61 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Amgen eine Börsenbewertung in Höhe von 189,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at