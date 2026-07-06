Dow Jones 30 Industrial-Papier Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amgen von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amgen-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde die Amgen-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Amgen-Papiers betrug an diesem Tag 243,65 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,410 Amgen-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 153,56 USD, da sich der Wert einer Amgen-Aktie am 02.07.2026 auf 374,15 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 53,56 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Amgen zuletzt 201,74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at