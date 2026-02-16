Dow Jones 30 Industrial-Papier Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amgen-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Amgen-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Amgen-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Amgen-Aktie an diesem Tag bei 232,84 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,295 Amgen-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 585,60 USD, da sich der Wert eines Amgen-Papiers am 13.02.2026 auf 369,19 USD belief. Mit einer Performance von +58,56 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Amgen markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 198,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at